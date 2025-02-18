Два брата похитили, избили и бросили на пустыре мужчину в Пермском крае

Когда издевательства кончились, мужчина оказался брошен на открытой местности, а фото насилия над ним попали в социальные сети. После инцидента пострадавший два месяца проходил лечение — у него нарушился сон и появились опасения за свою жизнь. Суд признал двух родственников виновными по статье УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия».