Два брата похитили, избили и бросили на пустыре мужчину в Пермском крае

Братья из Пермского края похитили мужчину, избили его и выбросили на пустыре, сообщает ГУФССП региона.
Инцидент с похищенным жителем Прикамья случился в Лысьве, когда одна из местных жительниц решила обратиться за помощью к своим знакомым — двум родным братьям. Девушка рассказала, что некий мужчина шантажирует её и угрожает рассказать мужу все подробности её личной жизни. Сама она не могла справиться с конфликтом и попросила крепких друзей поговорить с шантажистом.
Готовясь к встрече, родственники взяли огнестрельное оружие, перцовые баллончики, бейсбольную биту и верёвку, имитирующую виселицу. Когда они нашли шантажиста, его насильно привезли в гараж, где братья начали пытать мужчину.
«В течение некоторого времени, лишив его свободы, причиняли ему физические и нравственные страдания. Пострадавшему наносили побои, угрожали убийством и подтверждали свои намерения реальными действиями, используя для этих целей принесенные с собой подручные средства», — рассказывает региональное ГУФССП.
Когда издевательства кончились, мужчина оказался брошен на открытой местности, а фото насилия над ним попали в социальные сети. После инцидента пострадавший два месяца проходил лечение — у него нарушился сон и появились опасения за свою жизнь. Суд признал двух родственников виновными по статье УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия».
Осуждённых отправили в колонию строгого режима, а один из братьев должен был выплатить пострадавшему 140 тысяч рублей компенсации. Получить деньги удалось только после вмешательства судебных приставов. Сотрудники ГУФССП Пермского края арестовали счета осуждённого, взыскали исполнительский сбор и обратили взыскание на зарплату мужчины в колонии.