Задымление из-за короткого замыкания произошло в школе № 6 Ростова-на-Дону

— В этот момент проводили вывод первой смены учащихся и вход учащихся школы № 101 на занятия второй смены. Когда сработала сигнализация, всех детей вывели, помещения проверили и проветрили. После этого школьников запустили обратно, и начались уроки, — прокомментировали в администрации Ростова-на-Дону.