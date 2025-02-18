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Задымление из-за короткого замыкания произошло в школе № 6 Ростова-на-Дону

Учеников школы № 6 в Ростове-на-Дону эвакуировали из здания.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 февраля, учеников школы № 6 на проспекте Королева в Ростове-на-Дону эвакуировали из здания. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным властей, около 13:30 на втором этаже школы, в кабинете бухгалтерии, произошло короткое замыкание. Открытого огня не было, но появилось задымление, из-за которого сработала пожарная сигнализация.

— В этот момент проводили вывод первой смены учащихся и вход учащихся школы № 101 на занятия второй смены. Когда сработала сигнализация, всех детей вывели, помещения проверили и проветрили. После этого школьников запустили обратно, и начались уроки, — прокомментировали в администрации Ростова-на-Дону.

Сейчас школа работает в штатном режиме.

Добавим, ранее в МЧС также сообщили об эвакуации из школы № 100 на Комарова, 6. В этом случае проводились пожарно-тактические занятия.