Задымление из-за короткого замыкания произошло в школе № 6 Ростова

В ростовской школе № 6 на проспекте Королёва днём во вторник, 18 февраля, произошло задымление. Об этом сообщили в управлении образования донской столицы.
Причиной задымления стало короткое замыкание в сетевом фильтре в кабинете бухгалтерии на втором этаже здания.
«Открытого огня не было, только задымление. Сработала пожарная сигнализация. В этот момент осуществлялся вывод первой смены учащихся школы № 6 и вход учащихся школы № 101 на занятия второй смены. Как только сработала сигнализация, всех детей вывели, проверили и проветрили помещения», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
После проверки школа вернулась к обычному расписанию уроков.