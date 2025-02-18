Задымление из-за короткого замыкания произошло в школе № 6 Ростова

«Открытого огня не было, только задымление. Сработала пожарная сигнализация. В этот момент осуществлялся вывод первой смены учащихся школы № 6 и вход учащихся школы № 101 на занятия второй смены. Как только сработала сигнализация, всех детей вывели, проверили и проветрили помещения», — рассказали в пресс-службе городской администрации.