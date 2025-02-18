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Задымление из-за короткого замыкания произошло в школе № 6 Ростова

Учреждение вернулось к обычному режиму работы.

В ростовской школе № 6 на проспекте Королёва днём во вторник, 18 февраля, произошло задымление. Об этом сообщили в управлении образования донской столицы.

Причиной задымления стало короткое замыкание в сетевом фильтре в кабинете бухгалтерии на втором этаже здания.

«Открытого огня не было, только задымление. Сработала пожарная сигнализация. В этот момент осуществлялся вывод первой смены учащихся школы № 6 и вход учащихся школы № 101 на занятия второй смены. Как только сработала сигнализация, всех детей вывели, проверили и проветрили помещения», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

После проверки школа вернулась к обычному расписанию уроков.

МЧС