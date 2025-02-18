Внучка экс-мэра Самары Тархова отказывается давать какие-либо комментарии

Во вторник, 18 февраля 2025 года, самарский областной суд отклонил апелляцию внучки убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Женщину оставили под стражей, она отказывается от комментариев: не признает и не отрицает свою вину.
«Родственница от дачи каких-либо показаний отказывается», — сообщили в СУ СК по Самарской области.
Внучку бывшего мэра обвиняют в двойном убийстве. Ее арестовали и отправили в СИЗО на два месяца. Ранее в Самаре безуспешно завершилась первая неделя поисков останков четы Тарховых, ничего найдено не было. Адвокат Берсагуров считает, что внучку экс-мэра Самары не отпустят, даже если не найдут тел.
Напомним, Виктор Тархов с супругой были жестоко убиты около месяца назад. По одной из версий, их тела расчленили, расфасовали по пластиковым бочкам и выкидывали по мусорным бакам. 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился друг бывшего главы Самары с заявлением о его исчезновении. Он сообщил, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года.
Внучка Тархова могла совершить ужасное преступление из-за больших долгов. СК подтвердил, что внучка Тархова перед убийством купила канистры с химвеществом. Ее могут судить даже без найденных останков. Тела экс-мэра и его супруги ищут на мусорном полигоне с помощью GPS.
Дочь экс-мэра Самары находится в колонии, где отбывает наказание по делу о вымогательстве. Ее признали потерпевшей по делу об убийстве отца. Ранее «КП-Самара» сделала видео и фото из дома, где жили бывший глава города и его супруга. Сейчас их квартира опечатана. Именно там нашли какие-то останки, которые направили на экспертизу. Следователи ведут расследование.