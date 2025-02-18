Иностранец пытался ввезти из Литвы в Беларусь наркотики

В пункте пропуска «Бенякони» при прохождении пограничного контроля у гражданина Армении, который следовал в Беларусь из Литвы, было обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета.
Согласно проведенной экспертизе, вещество является марихуаной. Наркотик был спрятан в свертке, который лежал в боковом кармане брюк нарушителя. Кроме того, освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Задержанный помещен в изолятор временного содержания Лидского пограничного отряда.
За незаконные перемещение через границу и оборот наркотических средств в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по статьям 328−1 и 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За данные преступления предусматривается до 7 лет лишения свободы.