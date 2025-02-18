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Иностранец пытался ввезти из Литвы в Беларусь наркотики

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранец пытался ввезти из Литвы наркотики. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: ГПК

В пункте пропуска «Бенякони» при прохождении пограничного контроля у гражданина Армении, который следовал в Беларусь из Литвы, было обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета.

Согласно проведенной экспертизе, вещество является марихуаной. Наркотик был спрятан в свертке, который лежал в боковом кармане брюк нарушителя. Кроме того, освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания Лидского пограничного отряда.

За незаконные перемещение через границу и оборот наркотических средств в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по статьям 328−1 и 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За данные преступления предусматривается до 7 лет лишения свободы.