Молчал, пока из носа не пошла кровь: в Башкирии двухлетний мальчик заснунул в нос стекло

В Кумертау двухлетний мальчик оказался в больнице. Малыш засунул в носик найденное на улице стекло. Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы мама ребенка не заметила, что у сына из носа идет кровь.
Женщина обратилась за помощью к врачам и отоларингологии успешно достали осколок. Как рассказали в пресс-службе минздрава Башкирии, стекло успело немного порезать нижнюю носовую раковину, но активного кровотечения удалось избежать.
Сейчас мальчик уже дома и чувствует себя хорошо.
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