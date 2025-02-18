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Омскому токарю-убийце школьницы из Москвы продлили арест еще на месяц

15-летняя школьница пропала 22 июля 2024 года, позже ее нашли мертвой в Иртыше.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске продлили арест убийце московской школьницы, которая была найдена мертвой 25 июля 2024 года в Иртыше. Девочку три дня искали волонтеры и неравнодушные омичи. Убийца признал свою вину.

Как выяснили следователи, задержанный рыбачил на берегу Иртыша в тот момент, когда к нему подошла 15-летняя девушка. У них завязалась беседа. В какой-то момент мужчина стал приставать к школьнице, на что она в грубой форме ответила отказом. Мужчину это разозлило и он сначала задушил ребенка.

Тело школьницы обнаружили спустя три дня у причала по улице 3-й Островской. Следствием доказано, что девушка умерла от асфиксии.

О задержании подозреваемого стало известно 2 ноября. 41-летнего убийцу вычислили по ДНК (он был ранее судим за насилие), оставленном на одежде жертвы. Полиция не нашла подтверждений, что девочку перед смертью могли изнасиловать.

Расследование уголовного дела продолжается. Под арестом мужчина останется до 21 марта.

Ранее мы сообщали, что в Омской области пропала мать вместе с 4-летним ребенком.