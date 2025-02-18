Омскому токарю-убийце школьницы из Москвы продлили арест еще на месяц

Как выяснили следователи, задержанный рыбачил на берегу Иртыша в тот момент, когда к нему подошла 15-летняя девушка. У них завязалась беседа. В какой-то момент мужчина стал приставать к школьнице, на что она в грубой форме ответила отказом. Мужчину это разозлило и он сначала задушил ребенка.