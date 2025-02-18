Житель Молдовы заподозрил жену в измене и заставил копать себе могилу: Теперь копать будет он — суд приговорил его к общественным работам

В Калараше мужчина избил жену и заставил ее копать себе могилу. Это проищошло еще в ночь на 3 апреля 2024 года. Как рассказал подсудимый на заседании суда, он взял телефон жены, чтобы заплатить за услуги, когда заметил, что его жена сделала денежный перевод своему бывшему.
Обезумевший от ревности муж оскорбил и ударил жену, после чего, вручив ей лопату, заставил копать себе могилу. Таким образом, он решил ее напугать.
Правоохранители не оценили попыток мужчины вразумить жену. Суд приговорил его к 220 часам общественно-полезных работ, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.