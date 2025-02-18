Житель Молдовы заподозрил жену в измене и заставил копать себе могилу: Теперь копать будет он — суд приговорил его к общественным работам

В Калараше мужчина избил жену и заставил ее копать себе могилу. Это проищошло еще в ночь на 3 апреля 2024 года. Как рассказал подсудимый на заседании суда, он взял телефон жены, чтобы заплатить за услуги, когда заметил, что его жена сделала денежный перевод своему бывшему.