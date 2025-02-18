Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ростова получил 12 лет колонии за сотрудничество с украинской разведкой

В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о государственной измене.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростова-на-Дону получил 12 лет колонии строго режима за сотрудничество с украинской разведкой. Информация об этом поступила от пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.

— Облсуд суд признал мужчину виновным по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ), — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что на скамье подсудимых находился инженер-конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в донской столицы. По данным следствия, с февраля по апрель 2023 года он переписывался в мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины.

Предварительно, ростовчанин выполнял различные задания, а также передавал важную информацию о предприятии ОПК, которую могли использовать для нанесения критического ущерба.