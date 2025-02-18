В Самаре в троллейбусе загорелся реостат

Это не единичный случай возгорания транспорта. Так, 20 января, утром, примерно в 06:33 в Самаре, на Московском шоссе, у дома № 185а произошло возгорание во время движения в троллейбусе № 12. Находившиеся в троллейбусе 25 человек вышли из-него. К прибытию пожарных огонь был потушен.