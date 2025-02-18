В Самаре в троллейбусе загорелся реостат

Во вторник, 18 февраля, в Самаре в троллейбусе с пассажирами загорелся реостат.
Прибывшие на место пожара огнеборцы оперативное ликвидировали последствия возгорания.
Пассажиры троллейбуса благополучно вышли из салона, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Это не единичный случай возгорания транспорта. Так, 20 января, утром, примерно в 06:33 в Самаре, на Московском шоссе, у дома № 185а произошло возгорание во время движения в троллейбусе № 12. Находившиеся в троллейбусе 25 человек вышли из-него. К прибытию пожарных огонь был потушен.