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Школьный автобус попал в аварию под Воронежем

Никто не пострадал.

Источник: АиФ Воронеж

В Новоусманском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса, кадры с места аварии опубликовали в сети.

По данным полиции, ДТП случилось на шестом километре автодороги «Новая Усмань — Сомово». Предварительно, 38-летний водитель Kia Rio, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении ПАЗу, которым управлял 61-летний местный житель.

«В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Никто из водителей не пострадал. Пассажиров в автобусе не было», — рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все причины случившегося.