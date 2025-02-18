Школьный автобус попал в аварию под Воронежем

По данным полиции, ДТП случилось на шестом километре автодороги «Новая Усмань — Сомово». Предварительно, 38-летний водитель Kia Rio, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении ПАЗу, которым управлял 61-летний местный житель.