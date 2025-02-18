Школьный автобус попал в аварию под Воронежем

В Новоусманском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса, кадры с места аварии опубликовали в сети.
По данным полиции, ДТП случилось на шестом километре автодороги «Новая Усмань — Сомово». Предварительно, 38-летний водитель Kia Rio, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении ПАЗу, которым управлял 61-летний местный житель.
«В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Никто из водителей не пострадал. Пассажиров в автобусе не было», — рассказали в ведомстве.
Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все причины случившегося.