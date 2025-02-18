Две школы и детский садик в Башкирии закрыли на карантин из-за гриппа

В Башкирии растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, с 10 по 16 февраля более 26 тысяч человек обратились за медицинской помощью к врачам, половина из них — дети в возрасте до 14 лет.