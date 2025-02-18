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Две школы и детский садик в Башкирии закрыли на карантин из-за гриппа

Тысячи детей заразились ОРВИ и гриппом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, с 10 по 16 февраля более 26 тысяч человек обратились за медицинской помощью к врачам, половина из них — дети в возрасте до 14 лет.

Из-за роста респираторных заболеваний карантин был введен в двух школах и одном детсаду Башкирии. Еще в 14 школах приостановили учебный процесс 24 класса, а в девяти садиках закрыли 24 группы.

Рост зараженных на сегодняшний день составляет 10,7%.

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