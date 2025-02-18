Агрессивный мужчина напал на двух полицейских в Ростове-на-Дону

43-летний житель Ростова-на-Дону ломился в квартиру к своей бывшей жене, а потом напал на двух полицейских. В итоге мужчину скрутили и увезли в отдел, рассказали в донском главке МВД.
— Нарушитель нанес травмы старшему лейтенанту и младшему сержанту полиции. В итоге был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство» (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). К этому моменту уже принято процессуальное решение, — рассказали в полиции.
Как уточнили в МВД, инцидент произошел еще в январе, но ситуацию прокомментировали только сейчас. По неподтвержденным данным, во время задержания ростовчанин успел укусить обоих правоохранителей.