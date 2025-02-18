В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 24 года назад

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, происшествие случилось в ночь с 21 на 22 января 2002 года в Краснодарском крае.
По информации следствия, на улице Советской в Армавире злоумышленник и его сообщник остановили автомобиль. Они попросили водителя отвезти их на гравийный карьер. После прибытия в хутор Радищево, они напали на мужчину и жестоко избили его. Он скончался на месте от полученных травм. Затем злоумышленники угнали автомобиль и скрылись.
44-летнего жителя Армавира, одного из нападавших, задержали сразу. В 2001 году его приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второму удалось скрыться, и его объявили в федеральный розыск.
Позже выяснилось, что все это время он жил в Ростовской области, используя поддельные документы. Сейчас он находится под стражей.