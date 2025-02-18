В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 24 года назад

По информации следствия, на улице Советской в Армавире злоумышленник и его сообщник остановили автомобиль. Они попросили водителя отвезти их на гравийный карьер. После прибытия в хутор Радищево, они напали на мужчину и жестоко избили его. Он скончался на месте от полученных травм. Затем злоумышленники угнали автомобиль и скрылись.