Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 24 года назад

В донском регионе задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 24 года назад.

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, происшествие случилось в ночь с 21 на 22 января 2002 года в Краснодарском крае.

По информации следствия, на улице Советской в Армавире злоумышленник и его сообщник остановили автомобиль. Они попросили водителя отвезти их на гравийный карьер. После прибытия в хутор Радищево, они напали на мужчину и жестоко избили его. Он скончался на месте от полученных травм. Затем злоумышленники угнали автомобиль и скрылись.

44-летнего жителя Армавира, одного из нападавших, задержали сразу. В 2001 году его приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второму удалось скрыться, и его объявили в федеральный розыск.

Позже выяснилось, что все это время он жил в Ростовской области, используя поддельные документы. Сейчас он находится под стражей.