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В Уфе пропал 32-летний Иван Кузьменко

В Уфе третьи сутки не могут найти 32-летнего Ивана Кузьменко.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал молодой мужчина. По информации волонтеров поискового отряда «БаРС», 16 февраля в столице Башкирии исчез 32-летний Иван Кузьменко.

Известно, что три дня назад молодой человек вышел из дома в темно-зеленой куртке и шапке, серых штанах и темно-синих ботинках и не вернулся. На связь с родными он не выходит.

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, карие глаза.

Если Вам известно местонахождение уфимца, просьба сообщить об этом по номерам 112 или 8−937−3−102−112.

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