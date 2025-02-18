Стала известна причина массового мора рыбы в лимане Анапы

В Витязевском лимане около Анапы обнаружили большое скопление мёртвой рыбы. Заместитель руководителя Управления Росрыболовства России Сергей Драло подтвердил гибель животных и дал комментарий о происшествии корр. ИА KrasnodarMedia.
Фото и видео погибшей рыбы опубликовал экоактивист в телеграм-канале «KRD_eXplorer» (18+). Он рассказал, что раньше в водоём впадал приток реки Джига. Благодаря этому рыба могла мигрировать, выходить в море через разветвление речного русла и таким образом не замерзать. Из-за обмеления Витязевского лимана животные начали массово гибнуть. Местные жители предположили, что водоём могут осушать для застройки.
Драло рассказал корреспонденту ИА KrasnodarMedia, что до 17 февраля этого года Управление провело обследование береговой части и водоохранной зоны в районе Витязевского лимана. Проверку выполняли совместно со специалистами научно-исследовательского института Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Также в мониторинге участвовали сотрудники ФСБ.
В ходе обследования территории протяженностью около 40 км обнаружили погибшую рыбу. В основном это кефаль и пиленгас. Из-за погодных условий периодичность, с которой можно встретить умерших животных, разнообразна.
— В некоторых местах на одном метре можно было насчитать несколько экземпляров. В других на одном километре около 200 штук, — отметил Драло.
На момент мониторинга общая численность погибших рыб составила 2769 особей. Замруководителя полагает, что это не нанесло большого урона для популяции.
Во время проверки отобрали пробы воды и грунта. Начальное исследование не показало присутствие посторонних запахов, примесей загрязняющих веществ и следов нефтепродуктов. Специалисты также оценили состояние кислорода.
По версии института, причиной гибели пиленгаса стали неблагоприятные погодные условия. Драло рассказал, что с 7 февраля этого года случилось резкое снижение температуры, а этот вид рыбы часто выходит на мелководье. Шторм способствовал выбросу и частичному прижатию животных ко дну. Это помешало рыбе выбраться в море. Замруководителя уточнил, что в ведомстве провели только предварительные исследования. В скором времени осуществят полный анализ.
Драло отметил непричастность нефтепродуктов к замору рыбы. Следов загрязнения не выявили. Если бы мазут стал причиной массового мора, среди погибших животных были бы и другие виды.
Напомним, что специалисты Роспотребнадзора опубликовали исследования экологической обстановки на Кубани. Превышения норм не зафиксировали, за исключением нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке.