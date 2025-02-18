Стала известна причина массового мора рыбы в лимане Анапы

По версии института, причиной гибели пиленгаса стали неблагоприятные погодные условия. Драло рассказал, что с 7 февраля этого года случилось резкое снижение температуры, а этот вид рыбы часто выходит на мелководье. Шторм способствовал выбросу и частичному прижатию животных ко дну. Это помешало рыбе выбраться в море. Замруководителя уточнил, что в ведомстве провели только предварительные исследования. В скором времени осуществят полный анализ.