В Омске расследуют дело об избиении сотрудника ПВЗ

В Омске 25-летний сотрудник ПВЗ пострадал по вине неизвестного мужчины. ЧП произошло 17 декабря 2024 года в пункте выдачи заказов на проспекте Космический.
Как установило следствие, в пункт выдачи ворвался мужчина и начал наносить удары по голове работнику ПВЗ. Сначала парень пытался сопротивляться, но потом упал и стал закрывать голову и лицо. Нападавший продолжил избиение ногами.
В полиции изучили видео с камер наблюдения в точке выдачи заказов и возбудили дело за побои. Тяжесть статьи усугубил факт того, что рецидивист уже был ранее судим по аналогичной статье. Ход расследования дела также находится на контроле у прокуратуры Омска.
Мужчина продолжает лечение. А виновный в избиении задержан.
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