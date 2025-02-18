В Омске расследуют дело об избиении сотрудника ПВЗ

В полиции изучили видео с камер наблюдения в точке выдачи заказов и возбудили дело за побои. Тяжесть статьи усугубил факт того, что рецидивист уже был ранее судим по аналогичной статье. Ход расследования дела также находится на контроле у прокуратуры Омска.