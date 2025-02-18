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В Омске расследуют дело об избиении сотрудника ПВЗ

ЧП на Космическом проспекте произошло 17 декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 25-летний сотрудник ПВЗ пострадал по вине неизвестного мужчины. ЧП произошло 17 декабря 2024 года в пункте выдачи заказов на проспекте Космический.

Как установило следствие, в пункт выдачи ворвался мужчина и начал наносить удары по голове работнику ПВЗ. Сначала парень пытался сопротивляться, но потом упал и стал закрывать голову и лицо. Нападавший продолжил избиение ногами.

В полиции изучили видео с камер наблюдения в точке выдачи заказов и возбудили дело за побои. Тяжесть статьи усугубил факт того, что рецидивист уже был ранее судим по аналогичной статье. Ход расследования дела также находится на контроле у прокуратуры Омска.

Мужчина продолжает лечение. А виновный в избиении задержан.

Ранее мы рассказывали, что омскому токарю-убийце школьницы из Москвы продлили арест еще на месяц.