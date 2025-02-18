«Задержан с поличным при получении $6,5 тысяч». Руководителя филиала крупного минского предприятия поймали на взятке

В Беларуси за взятку задержали руководитель филиала крупного минского предприятия по производству центробежной техники и оборудования для дробления и измельчения материалов. Подробности рассказали в Комитете госконтроля.
Коррупционера выявили сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Установлено, что руководитель филиала минского предприятия неоднократно получал взятки. Деньги взяточнику передавались за лоббирование интересов российской компании по поставке товаров и своевременной оплате отгруженной продукции.
Фигуранта задержали с поличным, когда он получил очередные 6500 долларов. Также известно, что больше чем за два года представителями российской коммерческой структуры коррупционеру было передано более 32 тысяч долларов.
Возбуждено уголовное дело за получения взятки в особо крупном размере (ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси).
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