Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушла и не вернулась: в Башкирии пропала 16-летняя Диана Ценевая

В Башкирии ищут 16-летнюю школьницу Диану Ценевую.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начались поиски 16-летней Дианы Ценевой. Об исчезновении девочки-подростка сообщили в МВД России по Нефтекамску.

В ориентировке на пропавшую школьницу говорится, что она ушла из дома накануне, 17 февраля, и не вернулась. Сейчас полицейские пытаются установить ее местонахождение. Известно, что в день пропажи Диана была одета во все черное, на ногах бежевые ботинки, с собой девушка взяла рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят связаться с сотрудником полиции по телефону: 8 (917) 761−07−64, либо позвонить в дежурную часть полиции по номерам 02, 102, 2−29−02.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.