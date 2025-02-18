Ушла и не вернулась: в Башкирии пропала 16-летняя Диана Ценевая

В ориентировке на пропавшую школьницу говорится, что она ушла из дома накануне, 17 февраля, и не вернулась. Сейчас полицейские пытаются установить ее местонахождение. Известно, что в день пропажи Диана была одета во все черное, на ногах бежевые ботинки, с собой девушка взяла рюкзак.