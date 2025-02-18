Ушла и не вернулась: в Башкирии пропала 16-летняя Диана Ценевая

В Башкирии начались поиски 16-летней Дианы Ценевой. Об исчезновении девочки-подростка сообщили в МВД России по Нефтекамску.
В ориентировке на пропавшую школьницу говорится, что она ушла из дома накануне, 17 февраля, и не вернулась. Сейчас полицейские пытаются установить ее местонахождение. Известно, что в день пропажи Диана была одета во все черное, на ногах бежевые ботинки, с собой девушка взяла рюкзак.
Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят связаться с сотрудником полиции по телефону: 8 (917) 761−07−64, либо позвонить в дежурную часть полиции по номерам 02, 102, 2−29−02.
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