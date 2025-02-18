Под Ростовом задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 24 года назад

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном 24 года назад. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
— В ночь на 22 августа 2000 года мужчина, договорившись с сообщником, остановил автомобиль «ВАЗ-21011» на улице Советской в Армавире. Они попросили водителя отвезти их к карьеру по добыче гравия в хуторе Радищево Новокубанского района Краснодарского края, — уточнила Ирина Волк. — Там двое напали на водителя. Избитый мужчина скончался на месте от полученных травм. А сообщники скрылись с места преступления на его машине.
Одного из нападавших, 44-летнего жителя Армавира, задержали по горячим следам сотрудники уголовного розыска. В 2001 году коллегия по уголовным делам Краснодарского края осудила его, и мужчина был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второму участнику преступления удалось скрыться: его объявили в федеральный розыск.
Спустя 24 года кубанским полицейским удалось выяснить, что все эти годы беглец скрывался в Ростовской области — жил по поддельным документам. В донском регионе его и задержали, передав в следственные органы. На данный момент подозреваемого заключили под стражу.