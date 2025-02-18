Под Ростовом задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 24 года назад

— В ночь на 22 августа 2000 года мужчина, договорившись с сообщником, остановил автомобиль «ВАЗ-21011» на улице Советской в Армавире. Они попросили водителя отвезти их к карьеру по добыче гравия в хуторе Радищево Новокубанского района Краснодарского края, — уточнила Ирина Волк. — Там двое напали на водителя. Избитый мужчина скончался на месте от полученных травм. А сообщники скрылись с места преступления на его машине.