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Пожар в летней кухне произошел из-за перекала печной трубы в Тайшетском районе

53-летний мужчина оставил печь без присмотра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Топка печи в летней кухне лишила мужчину почти всего имущества. Как сообщает ИА Виаком со ссылкой на МЧС Иркутской области, пожар произошел 18 февраля 2025 в селе Черчет Тайшетского района.

53-летний мужчина, подкинув дрова в печь, ушел домой. Однако спустя время, взглянув в окно, его ждала ужасающая картина — кухня, гараж и дровяник были охвачены пламенем.

Пострадавших нет. ГУ МЧС по Иркутской области.

— Он сразу же вызвал пожарных. Семь человек с помощью двух единиц техники потушили огонь, который поразил 54 квадратных метра, — прокомментировали в агентстве.

По предварительной информации, пожар начался из-за перекала печной трубы. В это время в МЧС напомнили о простых правилах, которые сохранят жизнь. Во-первых, рекомендуется использовать предтопочный лист размером 50 на 70 сантиметров. Ремонт стоит доверять лишь профессионалам, на печи запрещается сушить одежду, дымоход нужно регулярно чистить от накопившейся сажи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в столб в Иркутске.