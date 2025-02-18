Пожар в летней кухне произошел из-за перекала печной трубы в Тайшетском районе

По предварительной информации, пожар начался из-за перекала печной трубы. В это время в МЧС напомнили о простых правилах, которые сохранят жизнь. Во-первых, рекомендуется использовать предтопочный лист размером 50 на 70 сантиметров. Ремонт стоит доверять лишь профессионалам, на печи запрещается сушить одежду, дымоход нужно регулярно чистить от накопившейся сажи.