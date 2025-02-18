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Женщина в розовом халате преследовала серийного велосипедного вора в Пинске

В Пинске белоруска в халате «отбила» свой велосипед у серийного вора.

Источник: УВД Брестского облисполкома

В Пинске женщина в халате не дала вору угнать ее велосипед. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Так, в милицию обратилась 41-летняя пинчанка, которая рассказала, что преследовала велосипедного вора. Выяснилось, что велосипед неизвестный увел со двора в частном секторе, считая, что дома никого нет. Увидев, как у нее воруют велосипед за 1500 белорусских рублей, пинчанка в домашней одежде выбежала во двор и преследовала злоумышленника, пока тот не бросил велосипед посреди улиц и не сбежал.

Момент «погони» попал на камеры наружного наблюдения. Так правоохранителям удалось установить, что к краже причастен 50-летний безработный житель Пинска, который ранее уже был судим за кражи. Мужчину вновь будут судить за кражу.