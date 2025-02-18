Кондуктор в мороз высадила 10-летнюю девочку из автобуса в Петербурге

Рассерженная жительница Петербурга обратилась в полицию с жалобой на работу общественного транспорта. По словам женщины, ее 10-летнюю дочь высадили из автобуса утром 17 февраля. Девочке пришлось пешком идти четыре остановки до школы. А погода в это время стояла очень морозная, поэтому ребенок на следующий день заболел. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Как рассказала женщина, дочь утром 17 февраля ехала в автобусе маршрута № 142, баланс ее карточки забыли пополнить, а кондуктор-женщина выставила ребенка из автобуса у дома 55 по Ленинскому проспекту, и девочка шла пешком до гимназии на проспекте Кузнецова. А утром 18 февраля у девочки поднялась температура, ей вызвали врача из поликлиники, — уточнил источник.
Правоохранители зарегистрировали заявление. Проводится проверка, обстоятельства уточняются.