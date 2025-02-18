В Башкирии снизилось число трагедий в пожарах и на воде

Добавим, что на прошлой неделе в Мелеузовском районе погиб 43-летний отец четверых детей из Уфы, мужчина был подводным охотником. В ночь с 13 на 14 февраля он погиб подо льдом. Лишь спустя три дня его тело нашли подо льдом в реке Белой примерно в 300 метрах выше по течению.