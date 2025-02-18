В Башкирии снизилось число трагедий в пожарах и на воде

В Башкирии снизилось число жертв пожаров и воды. Как рассказал председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов на совещании в правительстве республики, в 2024-м количество погибших сократилось на 58 человек по сравнению с показателями прошлого года.
Также спасатели вытащили из пожаров и воды более двух тысяч человек.
Добавим, что на прошлой неделе в Мелеузовском районе погиб 43-летний отец четверых детей из Уфы, мужчина был подводным охотником. В ночь с 13 на 14 февраля он погиб подо льдом. Лишь спустя три дня его тело нашли подо льдом в реке Белой примерно в 300 метрах выше по течению.
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