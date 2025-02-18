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Жителя Уфы обвиняют в нападении на трех школьниц

В Уфе по обвинению в нападении на троих школьниц задержан местный житель.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности нападения на трех школьниц в подъезде дома на Зорге в Уфе. На девочек набросился неизвестный мужчина и попытался утащить одну из них.

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, пьяный уфимец заметил, как из квартиры выходит девочка. Мужчина подошел близко к подростку и толкнул ее обратно внутрь, где находились две ее подруги. Школьницы стали кричать и пытаться выгнать мужчину обратно. Их голоса услышали соседи и вышли на шум, а уфимец поспешил скрыться.

— В результате грамотно проведенных совместных мероприятий следователей СК и сотрудников полиции удалось установить местонахождение обвиняемого, который в момент задержания оказал сопротивление и применил в отношении полицейского насилие, — рассказали в ведомстве.

Напавшего мужчину задержали и доставили в отдел. Ему предъявлено обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса.

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