Жителя Уфы обвиняют в нападении на трех школьниц

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, пьяный уфимец заметил, как из квартиры выходит девочка. Мужчина подошел близко к подростку и толкнул ее обратно внутрь, где находились две ее подруги. Школьницы стали кричать и пытаться выгнать мужчину обратно. Их голоса услышали соседи и вышли на шум, а уфимец поспешил скрыться.