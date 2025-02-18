Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря

«Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо поднять. Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит», — сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.