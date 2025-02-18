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В Ростовской области будут судить механика за гибель водителя

В Ростовской области под суд пойдет механик, по вине которого умер 19-летний парень.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области механик предстанет перед судом за гибель водителя. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Прокуратура Аксайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления «Нарушение требований охраны труда».

По версии следствия, весной прошлого года в Аксае 19-летний парень приехал в мастерскую. Он пригнал самосвал для того, чтобы проверить транспорт. Во время работ рабочие опустили кузов самосвала. Огромная конструкция насмерть придавила парня. Отметим, что по технике безопасности погибший не должен был находиться рядом с автомобилем. В отношении механика завели уголовное дело. Дело направили в суд.

Мужчине может грозить до четырех лет колонии.