В Ростовской области будут судить механика за гибель водителя

В Ростовской области механик предстанет перед судом за гибель водителя. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Прокуратура Аксайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления «Нарушение требований охраны труда».
По версии следствия, весной прошлого года в Аксае 19-летний парень приехал в мастерскую. Он пригнал самосвал для того, чтобы проверить транспорт. Во время работ рабочие опустили кузов самосвала. Огромная конструкция насмерть придавила парня. Отметим, что по технике безопасности погибший не должен был находиться рядом с автомобилем. В отношении механика завели уголовное дело. Дело направили в суд.
Мужчине может грозить до четырех лет колонии.