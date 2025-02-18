В Ростовской области будут судить механика за гибель водителя

По версии следствия, весной прошлого года в Аксае 19-летний парень приехал в мастерскую. Он пригнал самосвал для того, чтобы проверить транспорт. Во время работ рабочие опустили кузов самосвала. Огромная конструкция насмерть придавила парня. Отметим, что по технике безопасности погибший не должен был находиться рядом с автомобилем. В отношении механика завели уголовное дело. Дело направили в суд.