В ЛНР задержали сотрудника скорой помощи по подозрению в шпионаже

ЛУГАНСК, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали сотрудника «скорой помощи» в городе Кременная по подозрению в шпионаже, от его действий пострадали гражданские объекты — собственный дом, дома тещи и соседей, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
«Установлено, что житель ЛНР в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ — «Шпионаж». Ведется следствие. Кадры допроса задержанного оказались в распоряжении агентства.
«Я сотрудник “скорой помощи”, 31 год работаю по данное время. Продолжаю работать на подстанции скорой помощи города Кременная. Передавал информацию о нахождении военнослужащих РФ на территории Украины товарищу», — рассказал мужчина.
С его слов знакомый был предпринимателем, помогал военнослужащим ВСУ стройматериалами. В 2022 году выехал на территорию, подконтрольную Киеву. Мужчины оставались на связи.
«Полученной от меня информацией делился с военнослужащими ВСУ. Он не говорил мне, куда попадает. Была одна оговорка в разговоре: “будем надеяться, что к вам не прилетит”. После переданной мной информации в сторону Украины наносились удары военнослужащими ВСУ, в результате которых пострадало несколько жилых гражданских объектов на территории моей улицы. Мой дом пострадал, соседский пострадал, моей тещи пострадал. Прилеты были неточными и летело по гражданскому населению», — признался мужчина.