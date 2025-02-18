В ЛНР задержали сотрудника скорой помощи по подозрению в шпионаже

«Полученной от меня информацией делился с военнослужащими ВСУ. Он не говорил мне, куда попадает. Была одна оговорка в разговоре: “будем надеяться, что к вам не прилетит”. После переданной мной информации в сторону Украины наносились удары военнослужащими ВСУ, в результате которых пострадало несколько жилых гражданских объектов на территории моей улицы. Мой дом пострадал, соседский пострадал, моей тещи пострадал. Прилеты были неточными и летело по гражданскому населению», — признался мужчина.