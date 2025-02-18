В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка

По ее словам, на улице Северная в Форосе в феврале из-за активизировавшегося оползня обрушилась подпорная стена. В результате по всему многоквартирному дому пошла трещина. Наиболее пострадали семь квартир.
«Специалисты центра оценки сейсмической и оползневой опасности визуально обследовали оползень и разрушение подпорной стены. В самой многоэтажке зафиксировали трещину, которая идет через весь дом. Ожидаем документ с выводами экспертов. После официального признания дома аварийным сможем рассмотреть и вопрос расселения», — сообщила Павленко в Telegram-канале.
По ее словам, предварительная работа уже ведется — собственников наиболее пострадавших квартир с правоустанавливающими документами примут власти.
Деньги на изыскания и проект будут выделены из республиканского бюджета, после чего начнут выполнять комплексные работы — прежде всего, по остановке оползня, заключила Павленко.
В прошлом году Павленко сообщала, что в Ялте на ремонт порядка 30 подпорных стен потребуется больше 800 миллионов рублей.