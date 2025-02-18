В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка

«Специалисты центра оценки сейсмической и оползневой опасности визуально обследовали оползень и разрушение подпорной стены. В самой многоэтажке зафиксировали трещину, которая идет через весь дом. Ожидаем документ с выводами экспертов. После официального признания дома аварийным сможем рассмотреть и вопрос расселения», — сообщила Павленко в Telegram-канале.