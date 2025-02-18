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При украинском ударе по Макеевке пострадали пять человек

ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Пять человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Макеевке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«После шести вечера, в час пик, ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) пытались нанести ракетный удар по Макеевке. Атака отражена системой ПВО, однако фрагменты сбитых ракет упали на территории Центрально-Городского района. Ранения получили две девочки 2014 года рождения, также пострадали женщины 1979 и 2002 годов рождения, мужчина 1994 года рождения. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что повреждены остекления и фасады жилых домостроений, ряд торговых и социальных объектов и автомобили.

Глава ДНР сообщил, что также при детонации взрывоопасного предмета в Пантелеймоновке пострадал мужчина.