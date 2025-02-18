Массовое ДТП произошло на 130-м километре КАД в Петербурге

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о госпитализации шестилетнего ребенка, который пострадал в дорожной аварии в Красносельском районе. Так, 26-летний водитель «Пежо» неправильно выбрала дистанцию, из-за чего влетела в ехавшую впереди «Киа» под управлением 37-летней женщины. Маленький ребенок сидел на пассажирском кресле южнокорейской легковушки.