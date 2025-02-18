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Массовое ДТП произошло на 130-м километре КАД в Петербурге

На место аварии вызвали экстренные службы.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 18 февраля, в 20:00 на внутреннем кольце КАД столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла на средней и правой полосах, из-за чего затрудненно автомобильное движение. О массовом ДТП сообщили в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС Петербурга Минстроя России».

— На место происшествия вызваны экстренные службы, — прокомментировал ситуацию в учреждении.

Также в Дирекции КЗС призвали водителей планировать свой маршрут с учетом сложившейся обстановки на дороге.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о госпитализации шестилетнего ребенка, который пострадал в дорожной аварии в Красносельском районе. Так, 26-летний водитель «Пежо» неправильно выбрала дистанцию, из-за чего влетела в ехавшую впереди «Киа» под управлением 37-летней женщины. Маленький ребенок сидел на пассажирском кресле южнокорейской легковушки.