Массовое ДТП произошло на 130-м километре КАД в Петербурге

Во вторник, 18 февраля, в 20:00 на внутреннем кольце КАД столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла на средней и правой полосах, из-за чего затрудненно автомобильное движение. О массовом ДТП сообщили в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС Петербурга Минстроя России».
— На место происшествия вызваны экстренные службы, — прокомментировал ситуацию в учреждении.
Также в Дирекции КЗС призвали водителей планировать свой маршрут с учетом сложившейся обстановки на дороге.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о госпитализации шестилетнего ребенка, который пострадал в дорожной аварии в Красносельском районе. Так, 26-летний водитель «Пежо» неправильно выбрала дистанцию, из-за чего влетела в ехавшую впереди «Киа» под управлением 37-летней женщины. Маленький ребенок сидел на пассажирском кресле южнокорейской легковушки.