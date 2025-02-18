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В Ростовской области в ДТП пострадал 16-летний подросток

В Новошахтинске автомобиль на всей скорости врезался в дерево, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Происшествие случилось поздним вечером 15 февраля в Новошахтинске.

По предварительной информации ведомства, водитель двигался по улице Пирогова. В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости врезался в дерево. В результате сильного удара травмы получил пассажир легковушки — 16-летний подросток.

Пассажир доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.