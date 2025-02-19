В Свердловской области иномарка сбила 12-летнего мальчика

На первом километре автодороги село Чернокоровское — деревня Раскатиха 18 февраля около 18:00 произошла авария, в которой пострадал 12-летний пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, направлявшийся в сторону деревни Раскатиха, наехал на мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.
— Пострадавшего с травмами головы и ушибами госпитализировали в Богдановичскую ЦРБ, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
На месте аварии сотрудники полиции зафиксировали все обстоятельства ДТП. По результатам освидетельствования установлено, что водитель в момент аварии был трезв.
Родители мальчика рассказали, что он ушел гулять с друзьями после школы и позже позвонил им, чтобы сообщить о случившемся.
Водитель объяснил, что заметил ребенка, который неожиданно выбежал на дорогу. Мужчина пытался избежать столкновения.
По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится проверка, информация будет передана в отдел по делам несовершеннолетних для оценки ответственности родителей. Также планируется проверить школу, где учится пострадавший, на предмет соблюдения программ обучения школьников ПДД.