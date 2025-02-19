Дело экс-главы суда Ростова-на-Дону направили в Краснодар

Уголовное дело в отношении Коблевой, а также еще двух человек, обвиняемых по статьям о даче взятки и посредничестве во взятке, поступило в Советский районный суд Ростова-на-Дону, который на предварительном слушании постановил направить его в кассационную инстанцию для изменения территориальной подсудности.