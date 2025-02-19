Дело экс-главы суда Ростова-на-Дону направили в Краснодар

КРАСНОДАР, 18 фев — РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки, направили в Ленинский районный суд Краснодара, сообщили РИА Новости в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.
Уголовное дело в отношении Коблевой, а также еще двух человек, обвиняемых по статьям о даче взятки и посредничестве во взятке, поступило в Советский районный суд Ростова-на-Дону, который на предварительном слушании постановил направить его в кассационную инстанцию для изменения территориальной подсудности.
«Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность и направил материалы уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону по обвинению в получении взятки на рассмотрение в Ленинский районный суд Краснодара», — сообщили в суде.
Как сообщал РИА Новости источник, Коблева, по версии следствия, в декабре 2022 года получила взятку в размере 500 тысяч рублей, пообещав поспособствовать отмене постановления мирового судьи Азовского района Ростовской области по уголовному делу о незаконной добыче водных биоресурсов.
В апреле 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя СК России, разрешив возбудить уголовное дело в отношении Коблевой по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).