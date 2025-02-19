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Взрывы в Одессе привели к перебоям в подаче электричества

В Одессе фиксируются масштабные перебои с электроснабжением на фоне сообщений о взрывах в городе, сообщило украинское издание «Инсайдер». По информации местных пабликов, один из прилётов пришёлся по подстанции.

На опубликованных очевидцами кадрах запечатлён пожар. Горожан призывают по возможности заряжать мобильные устройства и готовиться к полному блэкауту.

Днём ранее мощный взрыв прогремел на военном объекте в Киеве. Момент попал в объектив видеокамеры.