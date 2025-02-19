Армия Израиля нанесла авиаудар по югу Сирии

По данным израильской стороны, удар был нанесен по объектам в районе Саасы. Однако подробности о типе уничтоженного вооружения не раскрываются. Представители армии подчеркнули, что Израиль намерен и дальше предпринимать действия для устранения любых угроз безопасности страны.