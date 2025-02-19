Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют все доступные им средства, предоставленные странами НАТО, с целью заставить жителей левобережной части Днепра покинуть свои дома. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что противник использует различные боеприпасы для нанесения ущерба мирным гражданам.
Он подчеркнул, что удары по трансформаторным подстанциям и объектам коммунальной инфраструктуры, в результате которых есть жертвы, направлены на создание атмосферы страха и нежелания людей оставаться на своей земле.
Сальдо также отметил, что российские военнослужащие продолжают выполнять свои задачи по защите мирного населения и обеспечению безопасности в регионе. По его словам, в настоящее время российские силы обладают как моральным, так и техническим превосходством, что позволяет им эффективно противостоять угрозам.
Губернатор добавил, что жители Херсона, находящегося под контролем Киева, часто слышат иностранную речь, что свидетельствует о присутствии иностранных инструкторов. Он указал на то, что украинские военные, под давлением этих инструкторов, пытаются осуществить высадку на левом берегу Днепра, однако все их попытки успешно пресекаются российскими силами.
Ранее Сальдо заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали здание Алешкинской Центральной районной больницы. По его словам, в результате атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов.