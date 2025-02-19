На Сахалине задержали обвиняемых в похищении человека

16 февраля трое фигурантов ударили потерпевшего металлической трубой по голове, в результате чего он потерял сознание. Затем они затолкали мужчину в автомобиль и увезли за город, где и оставили, отметили в ведомстве. Впоследствии обвиняемых задержали.