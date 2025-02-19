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Губернатор Миляев: на территории города Тулы уничтожен беспилотник

В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был успешно нейтрализован в Тульской области с использованием штатных средств Министерства обороны России. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В результате инцидента никто не пострадал. Объявление о возможной угрозе атаки БПЛА было сделано около полуночи, а в 1:21 по московскому времени оно было отменено.

Губернатор сообщил, что оперативные службы продолжают свою работу на месте происшествия. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности граждан.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 21 украинского беспилотника в течение одного часа в двух регионах страны. Системы противовоздушной обороны сбили 20 дронов над Брянской областью и еще один — в районе Республики Крым.