Губернатор Миляев: на территории города Тулы уничтожен беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был успешно нейтрализован в Тульской области с использованием штатных средств Министерства обороны России. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В результате инцидента никто не пострадал. Объявление о возможной угрозе атаки БПЛА было сделано около полуночи, а в 1:21 по московскому времени оно было отменено.
Губернатор сообщил, что оперативные службы продолжают свою работу на месте происшествия. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности граждан.
Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 21 украинского беспилотника в течение одного часа в двух регионах страны. Системы противовоздушной обороны сбили 20 дронов над Брянской областью и еще один — в районе Республики Крым.