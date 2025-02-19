На Кубани опровергли информацию о загрязнении питьевой воды бактериями

При этом ведомство якобы рекомендовало жителям Краснодарского края воздержаться от употребления водопроводной воды, использования ее для приготовления пищи, мытья овощей и фруктов, вместо этого использовать кипяченную или бутилированную воду, «привезённую из других регионов» и не находиться на улице во время дождя. Результатом отравления такими бактериями якобы могут стать симптомы от тошноты до химических ожогов.