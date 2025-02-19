На Кубани опровергли информацию о загрязнении питьевой воды бактериями

КРАСНОДАР, 19 фев — РИА Новости. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю назвало фейком информацию об ограничении использования питьевой воды из-за попадания в водопровод бактерий, якобы предназначенных для очистки от мазута прибрежной зоны Черного моря.
«Данная информация является фейком! Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю такую информацию не публиковало. Просим не доверять недостоверной информации, не распространять её и ориентироваться только на официальные источники», — говорится в сообщении.
Ранее в издании «Амурская правда» появилась информация о том, что МЧС РФ якобы официально предупредило население об ухудшении качества водопроводной и подземных вод из-за попадания в систему водоснабжения бактерий, использованных в рамках экспериментальной очистки от мазута прибрежной зоны Чёрного моря.
При этом ведомство якобы рекомендовало жителям Краснодарского края воздержаться от употребления водопроводной воды, использования ее для приготовления пищи, мытья овощей и фруктов, вместо этого использовать кипяченную или бутилированную воду, «привезённую из других регионов» и не находиться на улице во время дождя. Результатом отравления такими бактериями якобы могут стать симптомы от тошноты до химических ожогов.