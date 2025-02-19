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Страшное ДТП в центре Челябинска: погибли четыре человека, еще двое в реанимации

Страшное ДТП в центре Челябинска: погибли четыре человека, еще двое в реанимации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ночью 19 февраля в районе дома 19-Д на проспекте Ленина.

Там столкнулись автомобиль Pontiac, в котором находились шесть человек, и грузовой тягач.

В результате водитель легкового транспортного средства и трое его пассажиров погибли на месте. Еще двое в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства устанавливаются.