Бойцы Росгвардии задержали мужчину за угрозу взрыва в хабаровском ТЦ «Стрелка»

Подозреваемый в нарушении порядка задержан. В ходе досмотра запрещенных и опасных предметов у мужчины не обнаружено. Его доставили в ближайший отдел полиции УМВД России по Хабаровску. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.