Бойцы Росгвардии задержали мужчину за угрозу взрыва в хабаровском ТЦ «Стрелка»

В Хабаровске задержан 30-летний горожанин, который угрожал взорвать гранатой торговый центр «Стрелка» на улице Карла Маркса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В нетрезвом состоянии он устроил скандал и угрожал сотрудникам, во время конфликта охранники нажали тревожную кнопку. На вызов приехала ближайшая группа задержания Росгвардии.
Подозреваемый в нарушении порядка задержан. В ходе досмотра запрещенных и опасных предметов у мужчины не обнаружено. Его доставили в ближайший отдел полиции УМВД России по Хабаровску. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.
Напомним, недавно пьяный дебошир из хулиганских побуждений остановил пассажирский поезд «Владивосток — Советская Гавань-Сортировочная», он также задержан.