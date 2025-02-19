В Приморье арестовали экс-замглавы ТУ Росрыболовства

Как отмечается в сообщении, экс-чиновнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей инкриминируется преступление, предусмотренное пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ, совершенное в период ее работы на руководящей должности в 2022—2023 годах.