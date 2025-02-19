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В Приморье арестовали экс-замглавы ТУ Росрыболовства

Бывшую чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий.

Источник: PrimaMedia.ru

Ленинский районный суд Владивостока арестовал бывшую заместителя главы Приморского территориального управления Росрыболовства. Она подозревается в превышении должностных полномочий, об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт суда.

Как отмечается в сообщении, экс-чиновнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей инкриминируется преступление, предусмотренное пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ, совершенное в период ее работы на руководящей должности в 2022—2023 годах.

Подробности уголовного дела не раскрываются.