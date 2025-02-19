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Жителя Хабаровского края арестовали за сотрудничество с разведкой Украины

В Хабаровском крае задержали жителя Бикина за сотрудничество с разведкой Украины.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 19 фев — РИА Новости. Жителя Бикина в Хабаровском крае задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины, он арестован, заведено дело, сообщает региональное УФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Бикина, который инициативно через иностранный мессенджер установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ, а именно сбора сведений в отношении военно-технического оснащения воинских частей и военнослужащих, принимающих участие в СВО», — говорится в сообщении.

На фигуранта заведено дело по 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Подозреваемого заключили под стражу.