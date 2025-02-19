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За укус собаки подросток из Хабаровского края получит компенсацию

В его пользу взыскано 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Советской Гавани на 15-летнего подростка набросилась бездомная собака. Подросток получил травму, ему потребовалась медицинская помощь. Прокуратура обратилась в суд, требуя компенсацию за причиненный вред. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Происшествие случилось на улице Гончарова. Напуганный подросток рассказал, что собака неожиданно бросилась на него и укусила за ногу. Врачи обработали рану и назначили курс прививок.

«Родители мальчика обратились в прокуратуру, так как городские службы не обеспечили отлов бездомных животных», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Надзорное ведомство подало иск к муниципалитету. Суд обязал администрацию выплатить подростку 50 тысяч рублей. Исполнение решения контролирует прокуратура.