За укус собаки подросток из Хабаровского края получит компенсацию

В Советской Гавани на 15-летнего подростка набросилась бездомная собака. Подросток получил травму, ему потребовалась медицинская помощь. Прокуратура обратилась в суд, требуя компенсацию за причиненный вред. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Происшествие случилось на улице Гончарова. Напуганный подросток рассказал, что собака неожиданно бросилась на него и укусила за ногу. Врачи обработали рану и назначили курс прививок.
«Родители мальчика обратились в прокуратуру, так как городские службы не обеспечили отлов бездомных животных», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Надзорное ведомство подало иск к муниципалитету. Суд обязал администрацию выплатить подростку 50 тысяч рублей. Исполнение решения контролирует прокуратура.