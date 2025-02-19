Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: мошенники начали просить пополнять карты через специальное приложение

Использование этой схемы фиксируется в нескольких регионах.

Мошенники начали использовать новый способ сокрытия подозрительных финансовых операций, заставляя жертв пополнять их банковские карты через специальное приложение.

Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России, занимающегося борьбой с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Схема включает несколько этапов: злоумышленники требуют, чтобы пострадавший посетил банк и снял наличные со своего счета, затем установил на телефон платежное приложение для бесконтактных оплат и добавил туда данные банковской карты, реквизиты которой предоставляют сами мошенники. После этого жертве предлагается внести наличные через банкомат на указанную карту. Завершающий шаг — удаление данных о карте из приложения.

По данным правоохранителей, эта схема уже выявлена в нескольких регионах. Такой способ помогает преступникам обходить системы автоматического выявления мошенничества, поскольку использование NFC-платежей и банкоматов выглядит как обычные операции владельцев карт.

Ранее в России мошенники начали использовать дипфейки для трудоустройства под личностью другого человека. Они разработали схему, как получить доступ ко внутренним данным компаний.