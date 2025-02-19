МВД: мошенники начали просить пополнять карты через специальное приложение

Схема включает несколько этапов: злоумышленники требуют, чтобы пострадавший посетил банк и снял наличные со своего счета, затем установил на телефон платежное приложение для бесконтактных оплат и добавил туда данные банковской карты, реквизиты которой предоставляют сами мошенники. После этого жертве предлагается внести наличные через банкомат на указанную карту. Завершающий шаг — удаление данных о карте из приложения.