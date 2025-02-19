Два ложных сообщения о совершении теракта поступило в полицию Иркутской области

В полицию Иркутской области за сутки поступило два ложных сообщения о совершении актов, угрожающих безопасности населения. Как стало известно КП-Иркутск, в одном из случаев пьяный житель Тайшета позвонил в участок и сообщил о том, что хочет совершить теракт.