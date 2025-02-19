Два ложных сообщения о совершении теракта поступило в полицию Иркутской области

В полицию Иркутской области за сутки поступило два ложных сообщения о совершении актов, угрожающих безопасности населения. Как стало известно КП-Иркутск, в одном из случаев пьяный житель Тайшета позвонил в участок и сообщил о том, что хочет совершить теракт.
— За похожую выходку в Иркутске полицейские задержали двух молодых людей. Они объяснили свой звонок желанием пошутить. В обоих случаях решается вопрос о заведении уголовных дел по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, звонок может обернуться серьезными последствиями. Преступнику грозит штраф в размере двух миллионов рублей, либо лишение свободы до 10 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет рейсом Москва-Братск вынужденно приземлился в Иркутске из-за густого тумана.