Группу онлайн-продавцов наркотиков задержали в Ангарске

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, подозреваемых задержали при содействии спецподразделений Росгвардии по местам их жительства и доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра и обыска правоохранители изъяли у ангарчан более 35 г наркотического средства, весы, упаковочный материал, телефоны, ноутбук и деньги.