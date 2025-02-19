Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группу онлайн-продавцов наркотиков задержали в Ангарске

Возбуждены уголовные дела.

В Ангарске правоохранители установили четверых местных жителей, осуществляющих сбыт синтетических наркотических средств. Двое мужчин и две женщины через мессенджер продавали запрещенные вещества. У каждого в группе была своя роль — закупка товара, расфасовка и размещение «закладок» на территории города, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, подозреваемых задержали при содействии спецподразделений Росгвардии по местам их жительства и доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра и обыска правоохранители изъяли у ангарчан более 35 г наркотического средства, весы, упаковочный материал, телефоны, ноутбук и деньги.

В отношении граждан возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.