Группу онлайн-продавцов наркотиков задержали в Ангарске

В Ангарске правоохранители установили четверых местных жителей, осуществляющих сбыт синтетических наркотических средств. Двое мужчин и две женщины через мессенджер продавали запрещенные вещества. У каждого в группе была своя роль — закупка товара, расфасовка и размещение «закладок» на территории города, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, подозреваемых задержали при содействии спецподразделений Росгвардии по местам их жительства и доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра и обыска правоохранители изъяли у ангарчан более 35 г наркотического средства, весы, упаковочный материал, телефоны, ноутбук и деньги.
В отношении граждан возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.