Рейс из Москвы в Тбилиси авиакомпании «Азимут» был вынужден вернуться во Внуково

Самолет рейса SU2131 Стамбул — Москва 24 января совершил посадку в аэропорту Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем воздушного судна. Для сокращения времени ожидания вылета из Астрахани рейс был продолжен на резервном самолете.