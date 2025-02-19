Рейс из Москвы в Тбилиси авиакомпании «Азимут» был вынужден вернуться во Внуково

«Самолет авиакомпании “Азимут”, выполнявший 19 февраля 2025 года рейс А47107 Москва — Тбилиси, по технической причине возвращается в аэропорт вылета Внуково», — проинформировала пресс-служба авиакомпании.
Уточняется, что пассажиры прибудут в Тбилиси на резервном борту «Азимута».
Самолет рейса SU2131 Стамбул — Москва 24 января совершил посадку в аэропорту Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем воздушного судна. Для сокращения времени ожидания вылета из Астрахани рейс был продолжен на резервном самолете.