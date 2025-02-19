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Рейс из Москвы в Тбилиси авиакомпании «Азимут» был вынужден вернуться во Внуково

Рейс авиакомпании «Азимут» из Москвы в Тбилиси возвращается в аэропорт Внуково по технической причине. Об этом 19 февраля сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Источник: Валерий Матыцин/ТАСС

«Самолет авиакомпании “Азимут”, выполнявший 19 февраля 2025 года рейс А47107 Москва — Тбилиси, по технической причине возвращается в аэропорт вылета Внуково», — проинформировала пресс-служба авиакомпании.

Уточняется, что пассажиры прибудут в Тбилиси на резервном борту «Азимута».

Самолет рейса SU2131 Стамбул — Москва 24 января совершил посадку в аэропорту Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем воздушного судна. Для сокращения времени ожидания вылета из Астрахани рейс был продолжен на резервном самолете.