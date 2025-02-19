Верховный суд оставил в силе штраф иноагенту Пивоварову

Верховный суд РФ оставил без изменений решение о назначении административного штрафа в размере 30 тысяч рублей журналисту Алексею Пивоварову*, внесенному в реестр иностранных агентов. Штраф был выписан летом прошлого года за отсутствие соответствующей маркировки в его публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Судебные документы, оказавшиеся в распоряжении агентства, подтверждают, что Пивоваров разместил в своем Telegram-канале материалы без указания на их происхождение от иностранного агента или связи с его деятельностью. Защита журналиста настаивала на прекращении дела, аргументируя это его малозначительностью, поскольку нарушение было устранено задолго до вызова в Управление Роскомнадзора по ЦФО.
Представитель также указала, что Пивоваров соблюдает законодательные требования при распространении текстовых материалов, а права на канал были переданы ООО «Контекст» по договору купли-продажи от 1 марта 2024 года, в связи с чем он не влияет на редакционную политику.
Кассационный суд, рассматривая жалобу, отметил, что сам факт удаления публикации к моменту составления протокола не исключает наличия административного правонарушения.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал бывшего священнослужителя Андрея Кураева* за нарушение правил деятельности иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.