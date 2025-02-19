Верховный суд оставил в силе штраф иноагенту Пивоварову

Судебные документы, оказавшиеся в распоряжении агентства, подтверждают, что Пивоваров разместил в своем Telegram-канале материалы без указания на их происхождение от иностранного агента или связи с его деятельностью. Защита журналиста настаивала на прекращении дела, аргументируя это его малозначительностью, поскольку нарушение было устранено задолго до вызова в Управление Роскомнадзора по ЦФО.